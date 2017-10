An der Stad geet et esou wéi et sech ugedeit huet: DP an CSV ginn, no e bësse Geplänkels, a Koalitiounsverhandlungen.

© RTL Archivbild

Wéi geet et weider an der Stad / De Reportage vum Nico Graf



D'Lydie Polfer hat et e Sonndeg den Owend scho gesot, ma wollt e Méindeg de Moien näischt dozou an e Mikro soen, den Text ass nach ëmmer dee Selwechten: D'CSV ass de Gewënner vun dëse Wahlen an der Stad an dofir fillt sech d'DP verflicht mat hinne Gespréicher an duerno Koalitiounsverhandlungen opzehuelen. Woubäi et och kloer wier, datt d'DP-Spëtzekandidatin, also d' Lydie Polfer, bei wäitem déi meescht Stëmme kritt hätt, wëll soen: Buergermeeschterin bleiwe géif.

Genee dat kritt een och bei der CSV ze héieren: Si hätte gewonnen a wieren den nächste Koalitiounspartner vun der Stater DP. An, pour la petite histoire, et war een héiflech an et huet ee sech géigesäiteg um Telefon gratuléiert: De Serge Wilmes der Lydie Polfer, datt si stäerkst Fra mat der stäerkster Partei bliwwen ass an d'Lydie Polfer dem Serge Wilmes fir de Succès vun der CSV. Fein an héiflech - dat fänkt gutt un.

Déi Gréng iwwerdeems kënnen nëmme nokucken a waarden op déi blo-schwaarz-Koalitiounsverhandlungen e Succès ginn oder net.



E Méindeg den Owend um 18 Auer sëtze sech déi jeeweileg Parteien deemno zesummen, analyséieren d'Wahlresultat an decidéieren, wéi et weider geet.



Entretemps awer nach dëst: E Méindegnomëtteg um 15 Auer ass an der Stad nach Gemengerot. Wou technesch Froen um Programm stinn a wou sech vill geduecht wäert ginn.