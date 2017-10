An der Gemeng Déifferdeng ass ee sech eens, et wäert zu enger Koalitioun tëscht déi Gréng an der CSV kommen.

Déi Gréng hate jo um Sonnden 4 Sëtz bäi gewonnen, d'CSV een. Am Contenu vun de Walprogrammer géif et e Konsens vun ongeféier 90% ginn an et misst elo just nach iwwer Detailer geschwat ginn, huet et vun CSV-Säit geheescht.





Roberto Traversini - Déifferdeng



Tom Ulveling- Déifferdeng



D'Koalitiounsgespréicher hunn um Sonndeg den Owend schonn ugefaangen. Den Éischtgewielte vun déi Gréng, de Roberto Traversini, alen an neie Buergermeeschter vun Déifferdeng erkläert: "Mir setzen eis um Méinden den Owend zesummen, fir Rumeuren aus dem Wee ze kommen. Mir schaffen schonn zanter 4 Joer zesummen, mir wësse wat an eise Programmer steet. Et sinn nach Klengegkeeten, iwwert déi mir nach diskutéiere mussen."

D'DP verléiert zu Déifferdeng 5 Sëtz. Den Tom Ulveling vun der CSV erkläert sech d'Walresultat esou: "5 Parteie si géint 2 Famillen ugetrueden. Eng Famill versicht par force der Gemeng hire Stempel opzesetzen. Do wousste mir all, dass et net méiglech wier. Mir haten eng gutt Equipe, dat gesäit de Wieler jo och."





