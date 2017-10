Am Garerquartier hat d'Fra e Portemonni geklaut an mat der Bankkaart, déi dra war, Suen opgehuewen.

Bis ewell konnt d'Police d'Fra net identifizéieren, dowéinst sicht ee mat Hëllef vun Fotoen an engem Film, dee virun der Bank opgehuewe gouf, no der Onéierlecher. Et erhofft ee sech esou, fir nei Informatiounen an der Enquête ze kréien.

Persounen, déi d'Fra erkennen oder wëssen, wo si sech ophält, solle sech bei der Police aus der Stad um 2442-1200 mellen.