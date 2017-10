© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Wéi de Parquet vun Dikrech um Méindeg matdeelt, wier d'Ënnersichung vum déidlechen Aarbechtsaccident vum 6. September nach net ofgeschloss. Grond dofir well d'Sécherheet an der Bréck, wou den Accident geschitt ass, déi net garantéiert ka ginn an et dofir ass et zum Deel ze geféierlech, fir alles am Detail z'ënnersichen.

De Parquet deelt weider mat, datt weder d'Mesuren, fir d'Sécherheet ze garantéieren, nach wéi d'Bréck no der Aarbecht vum Expert vum Geriicht fäerdeg gestallt gëtt, am Zoustännegkeetsberäich vum Parquet vun Dikrech leien.



Hei dat offiziellt Schreiwes:



Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Diekirch in Bezug auf den tödlichen Arbeitsunfall vom 6. September 2017 auf der Grenzbrücke in Echternach:

(09.10.2017)

Gleich nach dem Unfall hat die Staatsanwaltschaft Diekirch ein gerichtliches Gutachten in Auftrag gegeben um die Gründe des Unfalls zu ermitteln.

Der beauftragte Sachverständige konnte allerdings bis zum heutigen Datum die Baustelle im Inneren der Europabrücke noch nicht gründlich untersuchen, da die Sicherheit auf der Unfallstelle aktuell als nicht gewährleistet angesehen wird.

Hierzu ist anzumerken, dass sowohl die Entscheidung über die Maßnahmen die getroffen werden müssen um die Baustelle hinsichtlich des gerichtlichen Gutachtens ausreichend abzusichern, als auch die Entscheidungsfindung über die spätere Fertigstellung dieser Baustelle nach der gerichtlichen Expertise, nicht im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Diekirch liegen.