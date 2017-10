No de Wahlen: Spezialemissioun um Dag duerno (1/2) (09.10.2017) Mat engem spezielle Fokus op d'Stad, op Esch, an op Déifferdeng.

Um Dag 1 no de Gemengewahle sinn d'Parteigremien zesummekomm - e Méindeg den Owend gouf also parteiintern decidéiert, wéi et weidergeet, wou, wéi a mat wiem een eventuell koaléiere kéint ...Vun deene Stater Grénge war d'Sam Tanson um Platto. Et gouf awer och eraus bei déi aner Kontrahenten aus der Stad, bei d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer a bei de méigleche Koalitiounspartner vun der CSV, Serge Wilmes, geschalt.Béid Parteien hu jo um Méindeg den Owend wësse gedoen, datt si matenee schwätze wéilten, fir eng Koalitioun ze bilden.Fir iwwert Esch ze schwätzen, waren am Studio de Georges Mischo (CSV Esch) an den Yves Cruchten, Generalsekretär LSAP, dee selwer zu Käerjeng vun der CSV geschloe gouf.An natierlech gouf och op Déifferdeng, bei de grénge Shootingstar Roberto Traversini, geschalt.