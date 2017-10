Am Mäerz waren am 1. Prozess um Stater Geriicht zolidd Strofe géint déi am Ganzen 21 Ugekloten, dorënner eng Fra, gesprach ginn.

Déi 3 presuméiert Haaptleit - de Proprietär vun engem Haus zu Waasserbëlleg, de wahrscheinlechen Haaptdealer an d'Gerante vum Haus - waren dunn zu zweemol enger Prisongsstrof vu 15 Joer an enger Geldstrof vun 10.000 €, respektiv eng Kéier zu 9 Joer Prisong, 3 dovu mat Sursis, an enger Geldstrof vun 2.500 € veruerteelt ginn. Déi 18 aner Beschëllegt haten alleguer 6 Joer Prisong, wouvu fir 8 Leit zwee Joer mat Sursis waren, an 1.000 € Geldstrof kritt.

De Proprietär vum Haus zu Waasserbëlleg hat den Enquêteuren no den Dealeren d'Haus zur Verfügung gestallt; d'Droge wären do preparéiert an dono ë.a. am Garer Quartier an der Stad verkaf ginn. De presuméierten Haaptdealer soll 14kg Kokain geliwwert an d'Fra dat Haus geréiert hunn. Nieft all deene Strofe war ë.a. nach d'Saisie vun den Drogen decidéiert ginn, déi am Haus fonnt gi waren. Am Oktober 2015 war dësen Drogereseau zu Waasserbëlleg an am Garer Quartier an der Stad opgeflunn; an 1. Instanz war de Virworf vun enger krimineller Organisatioun zréckbehale ginn.

Um Ufank vun der Sëtzung vu gëschter haten zwee vun den Affekoten d'Annulatioun vum 1. Uerteel gefrot. Dem Me Roby Schons no hate seng zwee Clienten dat Uerteel net am Appeldelai vu 40 Deeg iwwersat kritt, ma 8 Deeg ze spéit; dofir hätte si net gewosst, zu wat si iwwerhaapt condamnéiert gi wären. Fir de Me Ahmed-Boudouda, Affekot vum Haaptbeschëllegten, sollt de Prozess iwwerdeems "à huis clos" virugoen, d.h. v.a. ouni Press. De Vertrieder vum Parquet général huet virun deem Hannergrond vun enger Taktik geschwat, fir ze boykottéieren; d'Ugeklote wéilte kee Prozess, well si ganz vill ze verléieren hätten. Op där enger Säit wär d'Uerteel vun 177 Säite fir 65.000 € an d'Englescht iwwersat ginn, am Géigesaz zu anere Länner, wou dat net geschitt wär, an op där anerer sollt d'Press net bei enger Drogenaffär aus dem Sall gehäit ginn, well et wär ee jo nach net "a Russland oder an der Tierkei". No enger kuerzer Ënnerbriechung huet de President vum Geriicht erkläert, dass d'Demande nom Huis clos net fondéiert wär an een am Uerteel op déi aner Froe géif agoen.

Dëse Prozess soll bis Mëtt November daueren.