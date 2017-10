Zu Fréiseng si se sech eens. D'Biergerlëscht mam Numm "Equipe" forméiert zesumme mam Gemengerotsmember vun der DP Carlo Raus eng Koalitioun, dat huet de Spëtzekandidat vun der "Equipe" an Éischtgewielte Roger Beissel eis um Méindeg den Owend confirméiert. D"Equipe" ass trotz minimale Verloschter de loin déi stäerkste Kraaft, mat 5 vun 11 Sëtz, déi Blo koumen aus dem Stand op 1 Sëtz.Déi leschte Kéier haten d'CSV an d'LSAP sech fir eng Koalitioun zesumme gedoen an d'Equipe hat missten an d'Oppositioun.Déi aktuell CSV-Buergermeeschtesch Marie-Louise Aulner war bei de Kommunalwahle um Sonndeg just op déi 6. Plaz komm.