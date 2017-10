© RTL Télé Lëtzebuerg - Christophe Hochard

Zu Monnerech waren d'Sozialisten déi stäerkt Partei bliwwen an och d'Buergermeeschtesch Christine Schweich war och Éischtgewielt (+22,5% vun de Stëmmen), trotzdeem dierft d'LSAP zu Monnerech déi nächst Mandatsperiod an der Oppositioun verbréngen.D'Sozialisten haten nämlech 11 Prozentpunkte verluer an domat och zwee Sëtz, also och hir absolut Majoritéit - si waren op 39,1 % an op 5 Sëtz gefall.Gläichzäiteg konnt d'CSV ëm 15,4 Prozentpunkten op 37,6% zouleeën an och 2 Sëtz gewannen - op 5 genee wéi d'LSAP.Zu Monnerech ginn et 13 Mandater, vun deenen aneren 3 goung 1 un déi Gréng an 2 ware fir d'DP.Déi huet um Méindeg den Owend, no ville Gespréicher, decidéiert, sech mat der CSV zesummenzedoen.Monnerech gëtt also schwaarz-blo an d'Oppositioun gëtt rout-gréng.D'Christine Schweich kann net méi Buergermeeschtesch bleiwen.En Dënschdeg wëll d'DP hir Decisioun erklären.Élections communales 2017 – Commune de Mondercange

Dans le respect de la volonté des électeurs et après une analyse approfondie des résultats issus des urnes, les partis CSV et DP ont convenu d'entamer des pourparlers en vue d'une coalition.

Mondercange, le 9 octobre 2017

CSV – MONDERCANGE

Claude Clemes

Président



DP – MONDERCANGE

Jean Krantz

Président