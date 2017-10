De Félix Eischen, CSV (riets), an de Guy Scholtes, LSAP (lénks)

Kielen hat jo bis elo e roude Buergermeeschter, de Guy Scholtes. Ma d'LSAP hat awer zerguttstert bei de Wahle verluer, an d'CSV hat liicht bäigewonnen, esou datt déi elo op 5 an d'LSAP nach just op 3 Sëtz kënnt.D'Koalitioun gëtt awer weidergefouert, just eben ënner ëmgedréite Virzeechen: D'CSV ass elo dee grousse Partner an d'LSAP ass Juniorpartner.Neie Buergermeeschter dierft also de Félix Eischen ginn, éischte Schäffen de Guy Scholtes ... och wann déi Personaldecisioun nach net confirméiert gouf.De Poste vum zweete Schäffe gëtt jo gedeelt.