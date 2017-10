Zu Beetebuerg bleift et bei der aktueller Dräierkoalitioun tëscht CSV, déi gréng an DP.

Buergermeeschter bleift weiderhin de Laurent Zeimet vun der CSV, am Schäfferot sëtzen d'Josée Lorsché vun déi Gréng an de Gusty Graas vun der DP.D'LSAP bleift weiderhin an der Oppositioun, och wann d'Sozialisten nach ëmmer stäerkste Partei zu Beetebuerg sinn. Reng theoretesch wier och eng rout-gréng Koalitioun méiglech gewiescht.