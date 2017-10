Gemengewahlen: Analys vun der Situatioun zu Esch (09.10.2017) Interview mam Éischtgewielten CSV-Spëtzekandidat Georges Mischo an dem LSAP-Generalsekretär Yves Cruchten am Studio. - Extraiten aus der Spezialemissioun!

Am Virfeld huet de grousse Wahlgewënner, Georges Mischo, e Méindeg den Owend um Plateau vun RTL Télé Lëtzebuerg betount, dass ee mat all de Parteien, déi gewielt goufen, wéilt schwätzen. Op Säite vun der CSV wier jiddwerfalls nach keng Decisioun gefall. Villes deit awer an der Minettsmetropole drop hin, dass et a Richtung vun enger Dräierkoalitioun tëscht CSV, déi Gréng an deene Liberale geet.Eng Optioun wier awer och eng grouss Koalitioun tëscht CSV an LSAP. Allerdéngs misst gekuckt ginn, ob domat och de Wielerwëllen respektéiert gëtt, sou nach de Georges Mischo, deen eegenen Aussoen no och eng rout-rout-gréng Koalitioun net ausschléisst, sollten sech déi eenzel Parteien ënnerteneen net eens ginn. Dowéinst misst elo anstänneg a seriö mateneen diskutéiert ginn.