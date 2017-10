© mertert.lu

Mat Ronn 52% huet d’LSAP d’Wahle kloer gewonnen. 6 vun 11 Sëtz am Gemengerot gi vun der LSAP besat. Domat huet d’LSAP och e kloren Optrag vum Wieler kritt, fir de Buergermeeschter an déi 2 Schäffeposten ze besetzen.

Déi gewielte Vertrieder hunn unanime decidéiert, dat de Spëtzekandidat an aktuelle Buergermeeschter Jérôme Laurent, weider déi nächst 6 Joer Buergermeeschter bleift. 1. Schäffe gëtt de Lucien Bechtold an 2. Schäffen d’Nadine Lang-Boever. Membere vun der LSAP-Fraktioun am Gemengerot si weider d’Colette Frisch, de Claude Franzen an de Roland Feipel.

"D’LSAP Mäertert-Waasserbëlleg wëll konstruktiv a fair mat den 2 Oppositiounsparteien zesummenschaffen.", esou d'Sektioun an hirem Schreiwes.