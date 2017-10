Une mission économique présidée par S.A.R. le Grand-Duc héritier, accompagné de S.A.R. la Grande-Duchesse héritière, sera dirigée par le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, du 9 au 12 octobre 2017 aux Émirats arabes unis (EAU), en présence du ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch. Une délégation d’affaires accompagne le couple héritier et les ministres durant la mission qui fait station à Dubaï, Abu Dhabi et à Ras Al-Khaimah. La mission a pour objet de faire la promotion du Luxembourg dans la région et de renforcer les relations politiques et économiques entre les deux pays.



Au programme figurent des réunions de travail avec des membres de la famille royale et du gouvernement. Dans les 3 villes auront lieu des séminaires économiques organisés par la Chambre de commerce en collaboration avec des partenaires locaux. Ces séminaires permettront de présenter l’environnement économique luxembourgeois aux milieux d’affaires émiriens.



Le Luxembourg entretient des relations bilatérales étroites avec les EAU, comme en témoignent les nombreuses visites et contacts à haut niveau, que ce soit dans le domaine politique ou économique: de nombreuses visites ministérielles ont eu lieu depuis 2005, dont plusieurs en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier. Depuis 2000, les relations économiques entre le Luxembourg et les EAU ont continué à croître progressivement avec des fluctuations occasionnelles.



Mardi 10 octobre 2017



Lors de la première journée de la mission, un accord de coopération sera signé à Abu Dhabi par le ministre Étienne Schneider avec l’agence spatiale des EAU portant sur une collaboration avec le Luxembourg, en particulier en ce qui concerne l’exploration et d’utilisation de ressources dans l’espace. Tout comme le Luxembourg, les EAU sont en train de développer le secteur spatial dans un souci de diversification économique.



Le couple grand-ducal héritier et le ministre Étienne Schneider visiteront Masdar City. Lancée par Abu Dhabi, la ville est conçue comme un modèle économique urbain, en plein désert.



À Dubaï, le ministre François Bausch aura une entrevue avec les responsables d’Emirates, la compagnie aérienne des EAU. Les discussions porteront aussi sur le statut de coopération entre la compagnie de fret aérien Cargolux et Emirates.



Mercredi 11 octobre 2017



Lors de la deuxième journée de la mission, la délégation officielle visitera le site de l’Expo 2020. Un accord réglant les derniers détails de participation du Luxembourg à l’Expo 2020 Dubaï sera signé ensuite par les organisateurs et la commissaire générale du Luxembourg auprès de l'Expo 2020 Dubaï, Maggy Nagel.



La délégation officielle aura ensuite l’occasion de visiter un navire du groupe Jan De Nul, société de dragage établie au Luxembourg et particulièrement active dans les EAU.



Jeudi 12 octobre 2017



Lors de la troisième journée de la mission aura lieu une entrevue du couple grand-ducal héritier et du Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, avec le ministre de l’Économie des EAU, Sultan bin Saeed Al Mansouri.



Ensuite la délégation officielle visitera RAK Porcelain (filiale de RAK Ceramics) établie à Ras Al Khaimah la société. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de porcelaine pour le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Depuis 2006, la société RAK Porcelain Europe SA est installée au Luxembourg et y emploie environ 60 personnes.