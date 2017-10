Bis elo sinn Tätowéierungen, Piercingen an aner Zorte vu Kierperkonscht an engem komplett gesetzfräie Beräich virgeholl ginn, dat wäert sech elo änneren.

No engem neie Gesetzprojet musse Piercer an Tätowéirer eng Formatioun maachen, d'Raimlechkeeten hygienesch Konditiounen erfëllen an och d'Material, wéi Nolen an Zaangen, musse steril gelagert ginn. D'Kandidaten, déi sech wëllen ënnert d'Nol leeën, dierfen net ënner 16 Joer sinn, de Georges Engel, LSAP Deputéierten an Rapporter vum Gesetzprojet.



Vu 16 Joer un, muss een eng Autorisation parentale hunn, a vun 18 Joe un, kann ee fräi decidéieren, allerdéngs muss een driwwer informéiert ginn, wat genee geschitt a Punkto Technik, datt et wéi deet a wéi den Oflaf ass.





De Georges Engel



An och Piercingen dierfen ënner 16 Joer net gemaacht ginn, eng Exceptioun sinn d'Ouerläppercher. Et wäert also an Zukunft och weiderhi méiglech sinn Kanner, zum Beispill fir hir Kommioun Ouerréng stiechen ze loossen.