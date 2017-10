Zu Diddeleng ass de 24. Oktober eng sougenannt LSAP-„Mitgliederversammlung“, déi e Sonndeg mat 10 Sëtz d'absolut Majoritéit an der Forge du Sud behalen hat.



Op där Versammlung kréien d'Memberen dann d'Propos gemaach, dass nieft dem Buergermeeschter Dan Biancalana an Zukunft 4 an net méi just 3 Schäffen d'Geschécker vun der 4.-gréisster Gemeng am Land matféiere wäerten.



Dat kann een dem Gesetz no maachen, wann d'Gemeng méi wéi 19.999 Awunner huet, wat fir Diddeleng de Fall ass.



Sollt déi Propos acceptéiert ginn, géifen de Loris Spina, de René Manderscheid an d'Claudia Dall'Agnol Schäffe bleiwen an d'Ënnerstëtzung kréie vun der 4.-gewielter Josiane Di Bartolomeo-Ries, déi sech e Sonnde virun der Deputéiert Claudia Dall'Agnol klasséiert hat.