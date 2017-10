Si huet e Plus vun 12 Prozentpunkte gemaach an huet elo 44,5 Prozent.



Do kéint ee jo mengen, datt séier eng Koalitioun forméiert ass.. .Ma nee, sou einfach ass et net. Vun deenen aneren 3 Parteien, well kee sech sou richteg op déi chrëschtlech sozial a loossen.



Mir hunn déi éischtgewielten vun der CSV, d'Marion Zovilé-Braquet gefrot firwat. Si huet keng Erklärung an et hätt een och e komescht Bauchgefill, well ebe bis elo kee Mënsch si kontaktéiert huet. Bei der CSV selwer wier ee scho sonndes owes bereet gewiescht fir Gespréicher mat deenen 3 anere Parteien. Déi wollten dunn awer nach net mat der CSV schwätzen, si géifen elo mol zu 3 schwätzen. Duerno hätt d'Marion Zovilé-Braquet x Uriff an SMSe gemaach, mä si hätt ni eng Äntwert kritt. Dat eenzegt wat antëscht geschitt wier, wier e 4-Aen-Gespréich, wat d'Madamm Zovilé-Braquet awer net als Koalitiounsgespréich gesäit. Déi Gewielte sollte sech elo als Parteien zesummesetzen a kucke wéi ee géif eens ginn. D'Marion Zovilé-Braquet mécht en Opruff un déi 3 Parteien, si solle sech melle fir sech un een Dësch ze setzen a konkret mateneen ze schwätzen.





Marion Zovilé-Braquet mécht Opruff fir Gespréicher



Um Dënschdeg den Owend soll awer e Gespréich tëschent der CSV an deene Grénge sinn, mir halen Iech dann um Lafenden wéi dat ausgoung.