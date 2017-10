Zu Bettenduerf gëtt eisen Informatioune no de José Vaz do Rio net Buergermeeschter, mä 1. Schäffen.

De José Vaz do Rio huet déi duebel Nationalitéit, also déi lëtzebuergesch an déi portugisesch. Hien ass als Éischtgewielten aus de Gemengewahlen erauskomm, verzicht awer drop, Buergermeeschter ze ginn. Zweetgewielten ass de Paul Troes, drëtten ass de fréiere Buergermeeschter Albert Back. Nei Buergermeeschtesch soll d'Pascale Hansen ginn, déi als 4. gewielt ginn ass. Et wier sech op eng Equipe gëeenegt ginn, krute mir gesot.

Domat ass kloer, datt Bettenduerf net déi éischt Gemeng am Land ass, déi e portugisesche Buergermeeschter kritt.