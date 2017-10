De Buergermeeschter an 2 Schäffen gi vun der CSV gestallt, de Poste vum 1. Schäffen geet un déi Gréng. D'Detailer sollen an den nächsten Deeg finaliséiert ginn. Dat heescht inhaltlech Punkten sinn nach weider keng bekannt. Am Schreiwes heescht et just, et wéilt een am Interessi vun de Bierger d'Koalitioun weiderféieren.D'Biergerinitiative Kënzeg, déi den Ament mat an der Majoritéit war, war bei dëse Wahlen net méi ugetrueden. Käerjenger Buergermeeschter bleift de Michel Wolter. CSV hat 3 Sëtz e Sonndeg bäikritt. Déi Gréng, déi stagnéiert haten, kréien de Posten vum éischte Schäffen. Déi aner zwee Schäffe stellt d'CSV.