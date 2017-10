Um Méindeg den Owend géint 23 Auer, ass op der A 13, op der Héicht vun Uespelt, enger Police-Patrull een Auto opgefall, dee vill ze séier ënnerwee war. De Mann ass mat 229 km/h aus Richtung Helleng geflu komm, dat heescht 100 km/h méi, wéi déi erlaabte Geschwindegkeet op enger Autobunn zu Lëtzebuerg.D'Police huet den Auto gestoppt an op engem Parking ofgestallt. Do hunn d'Beamten dem Autosfuerer seng Pabeiere wëlle kontrolléieren, mä de Mann huet behaapt, säi Führerschäi verluer ze hunn. Wéi et sech awer erausgestallt huet, stoung de Mann ënnert engem ministeriellen an geriichtleche Fuerverbuet.Den Auto ass saiséiert, an de Mann protokolléiert ginn.