Datt Nuklearzentralen ee Risiko duerstellen, léisst sech wuel kaum bestreiden. Ma elo mécht ee Rapport vun Experten, dee vun Greenpeace Lëtzebuerg zesumme mat hire Kollegen aus Frankräich, der Belsch, der Schwäiz an Däitschland an Optrag gestallt gouf, eng weider Faille an deenen Zentralen aus. Déi gouf bis elo kaum, oder nach guer net richteg thematiséiert. Déi sougenannte Piscinnen, esou de Roger Spautz vu Greenpeace Lëtzebuerg.An déi Reim kommen déi ofgebrannten Brennstief leien, déi an de Basenge sollen ofkillen, nodeems se an de Reaktere fir d’Produktioun ze schwaach gi sinn. Ronn 2 bis 3 Joer leie se dann am Waasser. Ma déi Piscinnen sinn, anescht wéi d’Reakteren, net gutt genuch geschützt. Do ginn d’Maueren zum Beispill net duebel geséchert, wéi dat bei de Reakteren de Fall ass. 20 Zentimeter sinn déi Maueren vun der Piscine déck, an deemno och ee Schwaachpunkt an enger Zentral.58 Atomzentrale ginn et a Frankräich. Och Doel an Tihange an der Belsch si net genuch geséchert. De Rapport ass net fir de breede Publik zougänglech, well ee béiswëllege Groupementer a Persounen net wëll an d’Hand spillen. Ma déi politesch Responsabel sollen iwwert d’Geforen informéiert ginn. Hei zu Lëtzebuerg kruten dofir déi responsabel Ministere Bettel, Dieschbourg a Mutsch de Rapport.