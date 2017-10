De Pappecongé geet vun 2 op 10 Deeg an d'Luucht. Dat hat den Aarbechtsminister Nicolas Schmit en Dënschdeg de Moien am RTL-Interview duerchblécke gelooss an et gouf an der Mëttesstonn vun der Familljeministesch Corinne Cahen confirméiert.



Invité vun der Redaktioun (10. Oktober) - Nicolas Schmit: Pappecongé op 10 Deeg, Kritik vum LCGB

U sech war jo geplangt, datt dee Congé vun zwee op 5 Deeg erop geet. D'lescht Woch gouf et Gespréicher mam Patronat, wou een en Accord fonnt huet, fir direkt op 10 Deeg ze goen.

D'Patronat huet 3 Konditioune gestallt, sou d'Ministesch Cahen: 1. datt de Papp dem Patron muss mat Zäite Bescheed soen. Zweetens sollen déi 10 Deeg net strikt sinn, mä flexibel. Wann de Salarié an de Patron sech eens sinn, kënnen déi 10 Deeg bannent zwee Méint geholl ginn.

Als 3. Konditioun wollt d'Patronat, datt de Staat déi 8 zousätzlech Deeg Congé iwwerhëlt. Och dat misst klappen. D'lescht Woch gouf déi geplangten Ännerung am Regierungsrot diskutéiert, zesumme mam Finanzminister, sou d'Corinne Cahen. Geplangt ass, datt all d'Ännerunge beim Congé vum 1. Januar d'nächst Joer u gëllen.







Mega frou dass d'Patronen ënner 3 Konditiounen averstane si mat 10 Deeg Pappecongé. Dat ass modern Familljepolitik fir d'Elteren an d'Kanner — Corinne Cahen (@CorinneCahen) October 10, 2017

D'Familljeministesch huet weider annoncéiert, datt nieft de scho geplangten Ännerunge beim Congé eng weider Verbesserung derbäi kënnt: nämlech déi, datt déi fräi Deeg, wann engem säi Kand stierft, erop gesat ginn, vun 3 op 5 Deeg.



Reaktioun vum LCGB

Den LCGB bleift en Dënschdeg de Moien an engem Communiqué bei senger Kritik a Saachen Adaptatioune bei den extraordinäre Congésdeeg. Der Gewerkschaft no gëtt et, entgéint den Aussoe vum Nicolas Schmit, keen Accord mat de Sozialpartner. Den LCGB kritiséiert nach ëmmer, datt Congésdeeg fir Salariéen am Privatsecteur ofgeschaf ginn an et sou zu enger Ongerechtegkeet par Rapport zum Staat kënnt. D'Deputéierte missten onbedéngt dëse Mëssgrëff vun der Regierung dementéieren, schléisst de ganz gepefferte Communiqué of.



PDF: Schreiwes vum LCGB