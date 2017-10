An der Gemeng Préizerdaul steet de Schäfferot. Buergermeeschter gëtt den éischtgewielte Marc Gergen, dee bis ewell Schäffe war. Éischte Schäffe gëtt de René Zigrand.

Beim zweete Schäffe kënnt et am Dall zu engem Splitting: Déi éischt 3 Joer iwwerhëlt de Marc Groben, fir déi zweet Halschent vun der Mandatsperiod ass et dann um Tour vum Marc Rehlinger.



De Gemengerot aus dem Préizerdaul:



Schaus Tom

Muller Fernand

Hilger François

Loes Michel

Boenigk Mareike



De Buergermeeschter vu bis ewell Fernand Heyart hat et net méi an de Gemengerot gepackt.