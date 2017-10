Privaten Déiereschutz zu Lëtzebuerg (10.10.2017) Pro Joer gi vum privaten Déiereschutz iwwer 500 Kuederen a Mudderen agefaangen, kastréiert oder steriliséiert an dann nees dohinner zeréckbruecht.

Ma et ass haaptsächlech eng Madame, déi e grousst Häerz fir Kazen huet an dobäi vu Benevolen ënnerstëtzt gëtt.Vill Léit ass de Problem net bekannt. Kaze gëtt et iwwerall, ma wann awer keen no hinne kuckt, gëtt et der ëmmer méi. De Privaten Déiereschutz probéiert d’Zuel vun de wëlle Kazen a Grenzen ze halen.D’Marie-Anne Heinen deelt souzesoe säin Doheem mat iwwer 30 Kazen, eng Beschäftegung déi vill Zäit an Usproch hëlt.D'Marie-Anne Heinen affert souzesoen Zweedrëttel vun hirem Liewen den hoerege Véierbeener, 80% vun hirem Haus si vu Kaze besat. Esou fënnt een a bal all Zëmmer, souguer an der Kiche Kazen, an dëst obwuel d'Marie-Anne Heinen ufanks guer kee Frënd vun hinne wor. Elo sinn d’Véierbeener awer net méi aus hirem Liewen ewech ze denken.Eng RTL-Equipe huet de privaten Déiereschutz bei enger Rettungsaktioun begleet, e Mann huet ugeruff, wëll niewent sengem Haus e Bauerenhaff ofgerappt gouf, wat bliwwen ass sinn d’Kazen, an déi sollen op kee Fall jéngeren, och fir d’Marie-Anne Heinen ëmmer nees eng Erausfuerderung, well een ni weess wat een erwaard.Eng Kaz huet sech an der Garage verstoppt a léisst sech awer net upaken. Och hei kommen d‘Falen an den Asaz. Mat Fudder gëtt gelackelt, meeschtens klaapt dat och. Iwwer 500 Kaze ginn esou pro Joer agefaangen, ma finanzéieren deet sech dat Ganzt duerch Spenden, pro Joer ginn iwwer 200.000 Euro investéiert.Ouni Hëllef vun Benevolen wär dat Ganzt net méiglech. All Dag këmmere sech bis zu 4 Léit ëm d'Kazen, déi 2-3 mol pro Dag ze iesse musse kréien. Dobäi kënnt den Trajet vum Véterinaire, eng Vollzäitaarbecht, déi leider net vun all Mënsch acceptéiert ass. Et gi vill Géigner, déi den Déiereschutz kritiséieren, sief et op de sozialen Netzer oder am Marie-Anne Heinen sengem Alldag.An awer ass d’Léift zum Déier vill méi grouss ewéi d’Kritiken, déi ee muss erdroen, wéi laang Si sech nach heifir asetzt, steet bis ewell nach an de Stären, gewosst ass awer, dass een heimatter net vun haut op muer ophale kann.Eng sympathesch Madame mat engem ganz groussen Häerz fir Déieren, déi an deene leschte 25 Joer iwwer 12.211 Kaze weidervermëttelt huet an do kommen an nächster Zukunft der nach eng jett dobäi.