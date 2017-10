Och d'Bretelle, wann ee vum "P+R Luxembourg Sud" kënnt an a Richtung Rue Raiffeisen wëll fueren, gëtt suppriméiert. Den Trafic soll iwwer den neie Boulevard Kockelscheier, deen een iwwer de Rondpoint Gluck erreeche kann, lafen.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre des travaux d'aménagement du ban de Gasperich, la sortie 1 «Luxembourg-Gasperich» de l'échangeur Hesperange sur l'autoroute A3 en provenance du rond-point Gluck et en direction de la rue Raiffeisen (CR231) sera supprimée à partir du 15 octobre 2017.

La bretelle d'accès de l'échangeur Hesperange en provenance du «P+R Luxembourg Sud» et en direction de la rue Raiffeisen sera également supprimée.

Le nouveau boulevard Kockelscheuer assure désormais la liaison entre le rond-point Gluck et la rue Raiffeisen vers le quartier de Gasperich.

Déviations

Les nouveaux itinéraires suivants sont mis en place:

• Le trafic en provenance de Luxembourg-Gare de la B3 et celui de Howald (Rangwee) et en direction de Luxembourg-Gasperich est dirigé via le rond-point Gluck vers le boulevard Kockelscheuer.

• Le trafic en provenance du P+R Luxembourg Sud et en direction de Luxembourg-Gasperich est dirigé via l'A3 vers le rond-point Gluck et le boulevard Kockelscheuer.