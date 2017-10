D'Vronny Krieps vun der DP muss verzichten an d'Sylvia Camarda wäert noréckelen.

Bei der DP ass dat zum Beispill fir d'Héloïse Bock de Fall, déi Sechstgewielt op hirer Lëscht gouf. Well d'Mamm vun der gewielter Conseillère, d'Vronny Krieps och gewielt gouf, kritt hiert Meedche mat méi Stëmmen awer de Virrang an domat kënnt d'Affekotin a Member vum Staatsrot an de Gemengerot.



Duerfir dierft dann déi 39 Joer al Dänzerin Sylvia Camarda noréckelen. Dës Decisioun hëlt d'Stater DP déi nächst Deeg.