Eng interessant Remark: bis ewell war et esou, datt eréischt um 1. Januar déi neigewielt Gemengeréit an hiren neien Zesummesetzungen ugefaangen hu mat schaffen. Dëst ännert elo awer, esou datt all gewielt Conseilleren an den 105 Gemengen an hirer Funktioun kënnen ufänken, soubal se duerch den neien Schäfferot vereedegt goufen.



All dës Schäfferéit mussen iwwerdeem vum Inneminister assermentéiert ginn, deem domat e regelrechten Vereedegungsmarathon an d'Haus steet. Domat kann de neigewielte Gemengerot also och scho virum 1. Januar beienee kommen.



Vill Leit hunn um Sonndeg net gewielt



En interessante Chiffer ass awer sécherlech nach deen vun de Leit, déi net e Sonndeg wiele gaangen sinn:



Dat sinn zum Beispill alleng fir d'Stad 6.480 Leit, déi hire Bulletin net an d'Wahlurn geheit hunn. An dësem Chiffer sinn och d'Bulletin erausgerechent, déi bei der Bréifwahl net ukomm sinn. Dëst mécht ëmmerhin en Taux vun 18,83% aus, sou datt all Fënneften, deen hätt kéinte wiele goen, dat net gemaach huet. Et muss een natierlech och bedenken, datt bei dëser Zuel eeler Leit vun iwwer 75 Joer dra sinn, déi jo net méi musse wielen goen, mä dëst gemaach hunn oder och net.

Zum Verglach: fir Esch läit deen Taux vu Stëmmziedelen, déi net an der Urn waren, bei 15%, fir Déifferdeng sinn et ëmmerhinn 11%.

Fir d'Land mat alle 4 Bezierker ass de Pourcentage bei 12,3%. Dobäi kommen 7%, déi e wäissen oder ongültegen Ziedel an d'Wahlurn gehäit hunn.



0,44 Prozent vun deenen, déi d'Bréifwahl ugefrot hunn, sinn d'Wahlziedelen net ukomm. Dat sinn ëmmerhinn 1.262 Leit.