Wirtschaftsmissioun Emiraten: Dag 1 / Rep. Annick Goerens



1. Dag vun der Wirtschaftsmissioun an den Emiraten (10.10.2017) Zwee wichteg Accorde goufen ënnerschriwwen, dat a punkto Weltraum-Ressourcen a Cargoflich.

D'Lienen tëscht dem Grand-Duché an de Ronn 5000 Kilometer südlech geleeëne Vereenegten Arabeschen Emiraten, ginn ëmmer méi enk.Wéi de Wirtschaftsminister Etienne Schneider d'Initiative Space Ressources lancéiert huet, waren déi Vereenegt Arabesch Emiraten eent vun den éischte Länner, déi extrem interesséiert waren, well och si am Weltraum vill Opportunitéite gesinn. Den Haaptpunkt vum Accord, deen en Dënschdeg zu Abu Dhabi ënnerschriwwe gouf, gesäit also elo vir, dass béid Länner Informatiounen a Fuerschungsresultater iwwer d'Exploitatioun vu Weltraumressourcen austauschen an och gemeinsam Initiative lancéieren. Donieft soll duerch dën Accord awer och um politesche Level Drock op d'Vereenten Natiounen gemaach ginn, erkläert den Etienne Schneider.De Nohaltegkeetsminister François Bausch ass och mat an d'Emiraten geflunn, fir ënner anerem en Dënschdeg zu Dubai derbäi ze sinn, wéi déi weltwäit gréisste Cargoairline „Emirates SkyCargo“ mat der gréisster europäescher, nämlech der Cargolux, een Accord fir eng méi enk Zesummenaarbecht ënnerschriwwen huet.Kéint duerch dësen Accord méi Traffik um Findel entstoen an deemno och méi Kaméidi? D'Cargoairline hätt ee Fluch pro Woch op Lëtzebuerg, an dee wär am Dag, sou hätt dat guer keen Impakt op de Nuetstrafic, sou de François Bausch. Wat d'Weiderentwécklung vum Fluchhafen ugeet, do misst een dem Nohaltegkeetsminister bei den Nuetsflich éischter restriktiv sinn. An de nächste Woche wärt et och mat der Cargolux zu engem Accord kommen, wou een den Nuetstrafic wäert anengen.D'Emirates SkyCargo hunn iwwregens iwwer 260 Fligeren, dorënner awer just 14 déi réng Cargo transportéieren, déi aner lueden deels Passagéier an deels Cargo. Dofir fléie si awer an iwwer 155 Stied uechter 84 Länner.D'Cargolux steiert op der anerer Säit 90 Destinatiounen un, huet awer 27 reng Cargo-Fligeren. Et gesäit een also de Win-Win fir béid Säiten.Um Mëttwoch, dem zweeten Dag vun der Wirtschaftsmissioun, geet et ënner anerem op den Terrain zu Dubai, wou 2020 d'Weltausstellung soll organiséiert ginn. An e Mëttwoch de Moien ass den 11. Dubai-Luxembourg Business Forum, wou d'Chambre de Commerce mat 27 Entreprise vertrueden ass.