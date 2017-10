Et ass di zweet Sessioun hannereneen an engem Wahljoer. D'Chamber wëll vill, gutt a wann néideg och laang schaffen, sot de Chamberpresident Mars Di Bartolomeo. An den nächste Wochen a Méint kommen op d'Deputéiert elo eng ganz Rei wichteg Dossieren duer, de Mars Di Bartolomeo gëtt e puer Beispiller.

Mars di Bartolomeo - vum Benjamin Frin



"Et ass ganz vill ënnerwee: d'Reform vun der Police a vun de Rettungsdéngschter, d'Verfassungsrevisioun, déi spezial Congéen, dorënner de Pappecongé dee vu 5 op 10 Deeg eropgesat gëtt, och déi spezial Congéen fir d'Krankheet vum Kand, dee vill méi flexibel gëtt. Da kréie mir déi lescht Serie vu Gesetzer iwwert d'Trennung vu Kierch a Staat", huet de Mars di Bartolomeo opgezielt.

Fir den Optakt vun der Seance e Mëttwoch de Mëtteg stëmmen d'Deputéiert an engem zweete Vote constitutionel iwwert d'Verfassungsreform of. Et geet ëm eng Modifikatioun vum "état de crise". Eng éischte Kéier gouf den 1. Juni dëst Joer driwwer ofgestëmmt.



E Mëttwoch de Mëtteg stinn zwee Gesetzprojeten um Ordre du Jour. Et ass virgesinn, dass de Centre pour l'égalité de traitement un d'Chamber rattachéiert gëtt. Zil dovunner ass, dass dem CET seng Onofhängegkeet géintiwwer der Regierung garantéiert bleift. Donieft gëtt de Centre de l'égalité de traitement domat chargéiert opzepassen, dass EU-Bierger, déi hei am Land schaffen, an hir Famillen net diskriminéiert ginn. Rapporter ass den DP-Deputéierten Gilles Baum.



Ee weidere Gesetzprojet befaasst sech mam Schafe vun enger sougenannter Opferambulanz beim LNS, dem Laboratoire national de santé. Et handelt sech heibäi ëm eng Unitéit, déi Aggressiounen dokumentéiert. Viséiert si virun allem Affer vun haislecher Gewalt. Dëse Service ass gratis. Dokumentatiounen, déi vun Doktere gemaach ginn, sollen an Prinzip während 10 Joer vum LNS archivéiert ginn. Rapportrice ass déi gréng Deputéiert Josée Lorsché.



An der Sëtzung vun en Donneschdeg geet et ëm d'Reform vum Bail Commercial. Zil ass, spekulativ Praktiken, wéi zum Beispill de sougenannten "pas de porte" ze ënnerbannen.

An um Mëttwoch um 9 Auer gëtt jo dann de Budgetsprojet 2018 an der Chamber deposéiert a presentéiert.