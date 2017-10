An der Gemeng Manternach wiesselt och de Buergermeeschter, do wou den Henri Frank nëmmen den Fënneftgewielte gouf an domat seng laangjäreg Carrière als Buergermeeschter op en Enn geet.

Neien Mann un der Spëtzt vum Manternacher Gemengerot gëtt de jonken Éischtgewielten Jempy Hoffmann.

Splitting dann um Posten vum 1. Schäffen an dëser Majorzgemeng am Osten, wou sech zwou Dammen no all Kéier 3 Joer ofwiesselen: d'Alix Ungeheuer an d'Isabelle Steinmetz.

Den zweeten Schäffen zu Manternach gëtt den Claude Theisen, deen hannert dem Jempi Hoffmann déi meeschte Stëmmen krut.



Weider am Gemengerot:



Henri Frank

Robert Mehlen

Alice Petri

Marie-Rose Lehmann-Thoss

Franky Hellers