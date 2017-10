Buergermeeschtesch gëtt d’Edith Jeitz. Éischten an zweeten Schäffe sinn de Willy Hoffmann an d’Henriette Weber-Garson.



Mat an de Gemengerot kommen den Nicolas Vesque, de Tommy Urbing, de Michel Majerus, den David Hervé Harlé, den Alain Fil an de Marco Bertemes.



Fir den aktuelle Buergermeeschter, den André Poorters, ass et mat de Stëmmen net méi duergaangen fir gewielt ze ginn.