5 Joer Prisong, mat engem eventuelle Sursis probatoire, woubäi d'Oplo d'Entschiedegung vum Affer wär: Dat huet de Vertrieder vum Parquet général en Dënschdeg am Nomëtten op der Cour d'appel an der Stad am zweete Prozess ëm de Viol vun engem Mannerjäregen am Joer 2008 a Frankräich fir de suspendéierte Paschtouer vum Belair gefrot.



De 60 Joer ale Mann war am Dezember an 1. Instanz fräigesprach ginn, wougéint de Parquet Appel gemaach hat. An deem 1. Prozess hat de suspendéierte Paschtouer zouginn, dass et zu enger Fellatioun vum Jugendlechen op hie komm wär. E Freide kënnt dësen Appelprozess op en Enn.