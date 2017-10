Zu Lënster bleift de Romain Reitz Buergermeeschter. Nei an d'Koalitioun mat der CSV kënnt d'DP. Déi Gréng bleiwen an der Oppositioun, genee wéi d'LSAP, déi bei de Wahle 7 Prozent an ee Sëtz verluer hat. © lm

CSV/DP heescht aller Viraussiicht no déi nächst Koalitioun zu Jonglënster. Béid Parteien hu sech en Dënschdeg den Owend drop gëeenegt, exklusiv Koalitiounsgespréicher mateneen ze féieren.Déi Blo beierwen domat déi Rout, déi bis elo zesumme mat der CSV an der Koalitioun waren. Ma wärend d'CSV ee Sëtz op 5 bäigewanne konnt, huet d'LSAP ee verluer an huet der elo nach just 2. Déi Blo si bei 4 Sëtz bliwwen. Déi Gréng hunn hir 2 behalen.Déi nei Majoritéit kéim also am Ganzen op 9 vun 13 Sëtz.Iwwer d'Posteverdeelung gouf och scho geschwat: D'CSV kritt de Buergermeeschter an ee Schäffen, d'DP kritt deen anere Schäffen - an dat fir déi ganz Legislaturperiod.Buergermeeschter bleift domat de Romain Reitz (CSV), Schäffe ginn déi zwee Deputéiert Françoise Hetto-Gaasch (CSV) a Gilles Baum (DP).