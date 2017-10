Lénks de Max Hengel, riets de Mathis Ast.

Zu Wormer hate sech virun allem zwou Equippen opgestallt. De Max Hengel hat déi meeschte Stëmme kritt (701), ma just 4 Leit vun "senger" Equipe ware gewielt ginn.Op déi zweet Plaz war de Mathis Ast komm (mat 606 Stëmmen), ma vu "senger" Equipe ware 5 Leit gewielt ginn.D'Equipe Ast hätt also eng Majoritéit gehat, ma den Éischtgewielte Max Hengel huet ëffentlech seng Uspréch op de Buergermeeschteschposte manifestéiert.En Dënschdeg den Owend gouf sech dann esou arrangéiert:De Max Hengel ass déi éischt 3 Joer Buergermeeschter, de Mathis Ast an d'Martine Schmit sinn da Schäffen.Fir déi zweet Halschent gëtt da geswitcht, de Mathis Ast gëtt da Buergermeeschter an de Max Hengel Schäffen. D'Martine Schmit bleift Schäffen, si ass dat also déi 6 Joer iwwer.