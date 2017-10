D'CSV, déi sech als Wahlgewënner gesäit, mat engem Plus vun 8,7 Punkten, huet en Dënschdeg den Owend decidéiert, mat deene Gréngen ze verhandelen.Den Ament gesäit et dann esou aus, wéi wann den Éischtgewielten op der CSV-Lëscht, de Pierrot Feiereisen, net géif Buergermeeschter ginn. Säi Brudder Carlo Feiereisen hat nämlech bei de Sozialiste kandidéiert an 160 Stëmme méi kritt. An esou engem Fall gëtt dee Kandidat mat de meeschte Stëmmen zeréckbehal, deem anere säi Score gëtt gestrach.De Pierrot Feiereisen (CSV) betount och, datt d'Decisioun fir déi Gréng keng Decisioun géint säi Brudder ass, mä géint d'LSAP. Zesumme mat deene Gréngen hätt een nämlech elo d'Méiglechkeet fir e politesche Changement.Falls de Pierrot Feiereisen da wierklech net an de Gemengerot komme kann, dann dierft deen Zweetgewielten op der CSV-Lëscht, de Paul Weimerskirch, Buergermeeschter ginn.Sollt sech awer elo de Carlo Feiereisen vun der LSAP zeréckzéien a säi Mandat net unhuelen, da wier de Wee fräi fir säi Brudder Pierrot an de Gemengerot an da géif deen dann och fir d'CSV Buergermeeschter ginn.Esou wäit ass et awer nach net an op säi Mandat verzichte kann ee just bannent enger relativ kuerzer Frist no de Wahlen ...