Déi Gréng wëllen, no engem laange Gespréich mat der CSV, awer an d'Oppositioun. Um Mëttwoch den Owend konnte sech d'chrëschtlech sozial Vollekspartei awer och net mat der DP, déi ee Sëtz an 10,1 Prozent verluer haten.D'LSAP kënnt en Donneschdeg emol ënnert sech zesummen, esou datt et nach keen Datum gëtt, fir en eventuellt Treffen tëscht CSV a Sozialisten.D'CSV hat awer schonn am Virfeld vun där Reunioun ee konstruktiv Gespréich mam aktuelle Buergermeeschter Fernand Schiltz, dee fir d'LSAP als Spëtzekandidat an d'Course gaangen ass.