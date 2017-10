Bescht Placéierte gouf de Michel Deckenbrunnen, deen awer elo net consideréiert gëtt, fir als Buergermeeschter oder Schäffe gefrot ze ginn.



Wéi mer confirméiert kruten, huet de Buergermeeschter et nämlech refuséiert, fir sech mam Éischtgewielten a seng Equipe un en Dësch ze sëtzen. Par contre wier sech den Henri Rinnen mat senge Leit eens, déi sech och esou als Equipe an der Wahlcampagne duergestallt haten, fir e Schäfferot ze forméieren.

Deemno géif den Henri Rinnen als Véiertbeschtgewielten awer Buergermeeschter bleiwen, de Norbert Morn géif Schäffe bleiwen an de Jos Vesque als 9- a Leschtgewielte kéint 2. Schäffen ginn - dës Opdeelung wollt eis de Buergermeeschter op Nofro hin net confirméieren, mä wuertwiertlech géif et him no "an dës Richtung goen".

Faktuell ass un der Methodik näischt falsch, well d'Equipe ëm de Buergermeeschter op 5 vun 9 Sëtz am Wämper Conseil kënnt - schwéier ze verstoen awer, wann déi 3 Beschtgewielt net am Schäfferot vertruede sinn. Ob dat wuel de Wëlle vun de Wämper Leit war? Déi Fro ass berechtegterweis ze stellen ...