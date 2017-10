Cactus vs Cactus of Peace

2009 hat eng spuenesch Fra gefrot, fir „Cactus of Peace/Cactus de la Paz“ als europäesch Mark fir ënner anerem Som, Planzen a Blummen enregistréieren ze loossen. De Cactus hat doropshi bei der Verwaltung vun der Europäescher Unioun fir d'geeschteg Propriétéit EUIPO dogéint geklot, an dat, well een d'Mark Cactus an den Emblème dozou virdru schonn enregistréiere gelooss hat.

EuGh: Cactus vs Cactus of Peace / Reportage Eric Ewald



2012 hat den EUIPO d'Oppositioun aus Lëtzebuerg zeréckgewisen, well d'Chaîne net bewisen hätt, dass si e serieuxe Gebrauch vun hirer Mark gemaach hätt. D'Supermarchéschaîne hat dunn den Europäesche Geriichtshaff saiséiert, fir d'Decisioun vun där Verwaltung annuléiert ze kréien. Den Tribunal um Kierchbierg hat déi Entscheedung am Juli 2015 effektiv zum Deel annuléiert, mat der Begrënnung, Cactus of Peace/Cactus de la Paz kéint net als Mark vun der EU enregistréiert gi fir eenzel Klasse vu Produkter a Servicer. Wourop den EUIPO d'Annulatioun dovu gefrot hat.

E Mëttwoch de Moien dunn huet d'Cour d'Uerteel vum Tribunal vu virzejoert confirméiert, dat heescht Cactus gewënnt nees zum Deel. De Gilles Despeux Pressespriecher vum Europäesche Geriichtshaff seet, datt dëst bedeit, datt den EuGh sech géint d'Enregistréiere vum Numm Cactus of Peace/Cactus de la Paz fir de Verkaf vu Planzen, Blummen a Som ausgeschwat huet.

D'spuenesch Fra wollt hir zwou Marken am Ganze fir 3 Klassen enregistréiere loossen. Déi éischt Klass wier fir Planzen, Blummen a Som, déi zweet Klass ass fir de Stockage oder Transport vun deene Produiten. Dat drëtt Standbee wier e Service de Jardinage.

D'Supermarchéschaîne hat ebe missen e serieuxe Gebrauch vun der eegener Mark beweisen an, dass et zu enger Konfusioun bei de Verbraucher kéim, ënnersträicht de Gilles Despeux. Cactus konnt noweisen, datt och si Blummen, Planzen a Som verkafen an dofir och de Gebrauch vun der Mark "Cactus" genotzt huet. Bei den aneren zwou Klassen, also dem Stockage an dem Gärtnerservice, konnt een dat net méi noweisen.

Soudass et also fir de Pressespriecher vum Europäesche Geriichtshaff wuel zu enger Victoire fir de Cactus koum, wann och nëmmen zu enger deelweiser.