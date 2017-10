Fir d'éischte Kéier waren d'Biisser Leit e Sonndeg am Proporzsystem wielen: d'CSV hat just eng Biergerlëscht als Konkurrent, déi op 5 Sëtz am neien Conseil kënnt. D'CSV konnt 6 Sëtz an 52% fir sech verbuchen.

D'CSV war sech selwer mat sech selwer eens a regéiert an der absoluter Majoritéit: Buergermeeschter bleift de Jos Schummer, deen hannert dem David Viaggi vun der Biergerlëscht nëmmen deen Zweeten e Sonndeg gouf mat engem Ecart vun 130 Stëmmen.

Schäffe bleift de Fränk Clement, deen Drëttgewielte gouf, zweeten Schäffe gëtt de Carlo Mulbach, deen nei am Gemengerot dobäi ass.