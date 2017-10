Tëscht dem Beetebuerger Kräiz an dem Echangeur Käl ass d'Streck a béid Richtunge gespaart. Tëscht der Jonctioun Esch an dem Echangeur Käl ass a Richtung Käl gespaart.D'Deviatioun vun der A3 op Diddeleng leeft iwwer den Echangeur Diddeleng-Zentrum. Den Trafic a Richtung Käl leeft vun der A4 iwwer Steebrécken, der N13, dem CR164 an dem CR165 bis op den Echangeur Käl.Den Trafic op der A13 tëscht dem Beetebuerger Kräiz an der Jonctioun Esch ginn a béid Richtungen iwwer d'A3, A6 an A4 ëmgeleet.D'Chantiere lafen vun de Freideg den Owend um 20 Auer bis e Méindeg de Moien um 6 Auer.

Dans le cadre de la nouvelle phase du chantier d'aménagement de l'échangeur Dudelange-Burange l'Administration des ponts et chaussées procédera au barrage de l'autoroute A13 entre la croix de Bettembourg et la jonction d'Esch.

Le barrage est nécessaire en vue de la réalisation des travaux préparatifs qui consistent à dévier le trafic sur la moitié nord de l'autoroute nouvellement réaménagée, afin de permettre la construction ultérieure de 4 demi-ouvrages sur la moitié sud de l'autoroute. La durée prévisionnelle de cette nouvelle phase de chantier est de 12 mois. Pendant cette phase, les bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur resteront fonctionnelles à tout moment.

Barrages et déviations

À partir du vendredi soir 13 octobre 2017 20 heures jusqu'à lundi 16 octobre 2017 6 heures, le barrage d'autoroute et des bretelles suivants sont mis en place:

• L'autoroute A13 entre la croix de Bettembourg et l'échangeur Kayl dans le sens «Schengen vers Pétange»;

• L'autoroute A13 entre la jonction d'Esch et la croix de Bettembourg dans le sens «Pétange vers Schengen»;

• L'ensemble des bretelles d'accès de l'échangeur Dudelange-Burange;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Kayl en provenance du CR165 et en direction de la croix de Bettembourg de l'autoroute A13;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Schifflange en provenance du CR169 et en direction de la croix de Bettembourg de l'autoroute A13.

Les déviations suivantes sont mises en place:

• Le trafic de l'autoroute A3 en direction de Dudelange est dévié via l'échangeur Dudelange-centre;

• Le trafic en direction de Kayl est dévié à partir de l'autoroute A4 via l'échangeur Pontpierre, la N13, le CR164 et le CR165 jusqu'à l'échangeur de Kayl;

• Le trafic de l'autoroute A13 entre la croix de Bettembourg et la jonction d'Esch est dévié dans les deux sens via les autoroutes A3, A6 et A4.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécuté quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi. L'axe principal de l'autoroute A13 est barré à partir de 20 heures.