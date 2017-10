Am Verglach zu 2011 wier dëst eng liicht Progressioun bei de Fraen, heescht et vum nationale Fraerot. Progrèse gouf et virun allem an de Proporzgemengen.

277 Fraen an de Gemengeréit / Reportage Frank Elsen



27 Prozent vun de Gemengerotsmemberen an de Proporzgemenge si Fraen. Bei de Majorzgemenge sinn et 22 Prozent. An de Proporzgemenge ware méi ewéi 40 Prozent Fraen op de Lëschten. Fir och an de Majorzgemenge méi Fraen an d'Gemengeréit ze kréien, fuerdert de nationale Fraerot eng méi gezielt Wahlcampagne, wou Frae méi direkt nach ugesprach an encouragéiert gi fir Kandidatin ze ginn, sou d’Danièle Martin.

Bei deene Grénge goufen am meeschte Frae gewielt. Hannendrun kommen d’LSAP an déi Lenk. Wat d'Regioune betrëfft, do hunn de Süden an de Norden d’Nues vir.

Wa mol méi Fraen op de Lëschte wieren, géifen der och méi gewielt ginn, esou d’Danièle Martin. Beispillsweis hätt een dat bei de Grénge gesinn. Hei stoungen 48 Prozent Fraen op de Wahllëschten an et goufen der am Ganze 40 Prozent gewielt. Fir d'Danièle Martin ass dat en Zeechen, dass wann d'Paritéit op de Lëschte stëmmt, och Frae gewielt ginn.

D’Zil wier et jiddefalls méi Fraen an d’Politik ze kréien.

Och d'Gemengekommissioune missten an Zukunft paritéitesch besat ginn, esou nach d’Danièle Martin.