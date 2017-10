D'Anne Steichen gouf zu Groussbus als Zweetbescht gewielt, kënnt awer net an de Schäfferot. Den Alex Donnersbach packt et an de Gemengerot zu Walfer.

E Portrait: Zwee jonk Politiker an de Gemengeréit (11.10.2017) Zu Groussbus gouf dat 19 Joer aalt Anne Steichen gewielt, zu Walfer huet de 25 Joer jonken Alex Donnersbach et an de Gemengerot gepackt.

D’Anne Steichen ass eréischt 19 Joer al. Ma déi jonk Fra hat mat 337 Stëmmen déi zweet meescht vun all de Kandidaten, déi sech de Wieler zu Groussbus presentéiert haten. An de Schäfferot koum d’Anne Steichen géint hire Wëllen awer net. E bësse méi südlech huet den Alex Donnersbach et mat nëmme 25 Joer fir d’CSV an de Walfer Gemengerot gepackt.

Jonk Gesiichter op hire Plakater. Dat freet all d’Parteien. A fir déi jonk ass dat dacks eng Chance fir hir éischt Schrëtt an der Politik ze maachen. D'Wale vum leschte Sonndeg hu gewisen, dass och jonk Kandidaten et an de Gemengerot, oder esouguer méi wäit, packe kennen. Méi gestane Politiker mussen dann eventuell Plaz maachen.



De Pierre Jans huet mat zwee Jonke geschwat, déi d'Vertraue vum Wieler kruten, an ass der Fro nogaange wei si hir Iddien ëmsetze wëllen.