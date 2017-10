Dat war déi déi allgemeng Ausso an der Chamber. De Projet war am Koalitiounsaccord virgesinn an ass elo ouni Géigestëmm ugeholl ginn. Wann een Affer vu Gewalt gëtt, kann een an déi Afferambulanz goen an d'Blessurë ginn dokumentéiert. Déi musse guer net oder net direkt denoncéiert ginn, et ass also onofhängeg vun enger Plainte.

Dacks zécken d'Affer, fir bei engem éischten Iwwergrëff eng Plainte ze maachen. Wa sech dat awer widderhëlt an et wëll ee juristesch dergéint virgoen, ginn et Beweiser. De Service ass gratis. D'Affer bleift Här a Meeschter iwwert seng Donnéeën, déi 10 Joer laang gespäichert ginn.