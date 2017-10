Buergermeeschter Manternach/Reportage Nadine Gautier



E Sonnden allerdéngs huet den 74 Joer ale Politiker et just op déi 5. Plaz an de Wahle gepackt, sollt eigentlech nach mat an de Gemengerot sëtze goen. Dorobber verzicht den Henri Frank awer. D’Enttäuschung setzt nämlech déif.Vill wier a senger Gemeng geschitt, wéi hie Buergermeeschter war, esou den Henri Frank. D’Gemeng hätt keng finanziell Scholden, d’Populatioun hätt sech verduebelt, d’Infrastrukturen, wéi zum Beispill Kläranlagen, wieren esou gutt wéi all fäerdeg, an et hätt een an der Gemeng déi niddregsten Taxen um Waasserpräis. An awer goung et e Sonnde net duer. An dat kéint ee bestëmmte Grond hunn, mengt den Henri Frank. Ee "gewëssene Robert Mehlen" hätt ee Pamphlet géint hien erausbruecht. Deen hätt och x-mol seng Demissioun gefrot a kéint elo wuel zefridde sinn.D’Motivatioun fir sech anzesetzen, wier elo net méi do. U sech war den Henri Frank dës Kéier nach emol mat an d’Wahle gaang. Dat well hien seng Experience un déi jonk Generatioun wollt weider ginn.De Choix sech aus der Gemengepolitik zeréckzezéien, fält dem Henri Frank awer sichtlech schwéier. Et wier keng einfach Politik a si wier och zäitopwänneg.Elo nodeems hie seng Decisioun geholl hätt, net méi am Gemengerot ze sëtzen, géif hien déi Saachen nohuelen, deenen hien während de leschte Joren net konnt nogoen.