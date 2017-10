Et geet e schéi brav dem Wahlresultat no. Éischte Buergermeeschter vun der Fusiounsgemeng gëtt den aktuelle Rousperter Gemengepapp Romain Osweiler. 1. Schäffen d'Stéphanie Weydert, Conseillère vu Mompech bis ewell, déi e Sonndeg méi Stëmme kritt hat, wat de Buergermeeschter vun do Josy Schoellen. Dee gëtt elo den drëtte Schäffen. Zweete Schäffen de Rousperter Patrick Hierthes. Rouspert-Mompech huet no der Fusioun fir eng Iwwergangszäit 13 Mandater am Gemengerot ze gutt.