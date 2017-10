Net nëmmen an der Stad an zu Esch ass et net sou einfach eng Koalitioun op d'Been ze bréngen. Zu Schëtter ass d'Situatioun elo ganz op der Kopp.

Huele mer d'Beispill Schëffleng. LSAP verléiert, d'CSV wënnt. Di Schwaarz an di Rout, mat zwee Brieder un der Spëtzt, hunn déi nämmlecht Unzuel u Sëtz. D'LSAP ass awer fir de Carlo Feiereisen, Éischtgewielten, mee duerno 3 Leit vun der CSV.Anert Beispill Monnerech, wou CSV an DP d'LSAP ausbot, déi wuel verluer huet awer stäerkst Partei mat der éischtgewielter bleift.Och zu Beetebuerg bleift d'LSAP trotz liichte Verloschter stäerkst Partei, de Roby Biwer Éischtgewielten, de Laurent Zeimet tëscht lauter LSAP-Leit Drëtten, d'CSV kritt ee Sëtz bäi et bleift awer bei Schwaarz-Blo-Gréng.Schëtter ass lo ganz verwurrelt. Nodeem aus enger 4er-Koalitioun géint di stäerkst Partei, d'DP, awer näischt gëtt. Hei huet sech souguer den Inneminister via Facebook ze Wuert gemellt. Deem Schmu misst per Gesetz een Enn gemaach ginn, wat him vill Commentairen abréngt, am Stil: Gambia huet bei de leschten Nationalwahle jo dat selwecht gemaach. Wouropper nees gekontert gëtt: A ween hat 2011 domadder ugefang?Ah jo et geet ëm d'Saach net ëm d'Leit, mee d'Lëtzebuerger wielen awer nun emol Käpp, och a ville Majorzgemenge gëtt de Wielerwëllen lo mol sou interpretéiert, wei et di verschidde Gruppéierunge grad arrangéiert, nom Prinzip: Haaptsaach eng Majoritéit - ah jo Merci awer dem Wieler.