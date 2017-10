© RTL Archivbild

D'CSV an d'LSAP di sech deemno zesummen.Buergermeeschter bleift den Yves Wengler vun der CSV, dee bei dëse Wahlen nach emol e Plus vun 494 Stëmmen errescht huet.De Poste vum 1. Schäffen gëtt un den Zweetgewielten, de Ben Scheuer (LSAP) an de Poste vum 2. Schäffen geet un de Fënneftplacéierten, de Luc Birgen (LSAP), deen e Plus vun 245 Stëmmen par Rapport vun 2011 hat.En definitive Kontrakt gëtt an den nächsten Deeg ënnerschriwwen.