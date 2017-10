An der Commune du Lac de la Haute-Sûre ännert sech um Poste vum Buergermeeschter näischt, bei de Schäffen kënnt et zum Splitting.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De René Michels bleift deemno Buergermeeschter an och beim 1. Schäffen bleift et beim Alen, op deem Posten ass de Francis Schon, deen och Zweetgewielten ass.E Splitting gëtt et beim 2. Schäffen. Den Nico Majerus, de Véiertgewielten bleift op deem Posten bis den 30.6.2020, duerno iwwerhëlt dann de Marco Koeune, dee bei dëse Gemengewahlen 24 Stëmme méi kritt hat.