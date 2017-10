© RTL Archivfoto vun November 2016

Déi Veruerteelt waren am November zejoert bei engem Abrochversuch zu Nidderkäerjeng gestéiert ginn. D’Police gouf geruff an et koum zu enger Course-Poursuite iwwert d'Collectrice du Sud. Déi am Ganze 4 Männer waren am Tunnel Éilereng engem Gefier hannendropgerannt, dat am Stau stoung. Um Enn ware 6 Persoune verwonnt, dorënner 4 Polizisten, 3 Persoune goufe verhaft an ee Verdächtegen konnt ze Fouss flüchten.



Op Uerder vun de Riichter gouf den Auto confisquéiert an 3 Partie civile krute am Ganze 37.000 Euro Schuedenersaz zougesprach.