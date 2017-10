Den 2. Juni war wéinst dem ville Reen en Deel vum Daach vun der Citabel an de Koup gefall. No de Renovéierungsaarbechte geet de Buttek e Samschdeg nees op.

De Claude Wagner (1)



Op der Plaz war Materialschued a Milliounenhéicht entstanen. Doropshin huet d'Halschent vum Daach missten nei gemaach ginn. Et waren an där Géigend iwwer 70 Liter Reen de Meter Carré gefall. Dat ass méi, wéi soss an engem ganze Mount Juni am Duerchschnëtt erofkënnt.Elleng zwee Drëttel vun de Kleeder waren net méi fir de Verkaf ze gebrauchen, seet de Proprietär vum Groupe Citabel/Intersport, Claude Wagner. Et konnt een awer an Zesummenaarbecht mat der Assurance eng Léisung fannen, fir déi Kleeder un eng karikativ Associatioun vun der Caritas an der Croix Rouge ze spenden.

Während de Renovéierungsaarbechten, hätt d’Personal an engem provisoreschen Zelt nieft dem Gebai weider geschafft, ouni awer vum sougenannte "Chômage-Accident" ze profitéieren, esou de Claude Wagner. En Avantage wier, datt dat neit Gebai modern wier an an der Groussregioun Séngesgläiche siche géif.No den Aarbechte geet d'Geschäft e Samschden um 9 Auer nees op.