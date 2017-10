© RTL-Archiv

Et gi ronn 1'000 Chargéen a 4'000 Diploméiert an der Grondschoul. De Landesverband an den SEW hunn um Donneschdeg de Moien op d'Problemer opmierksam gemaach. Déi sollen endlech Eescht geholl ginn, soen d'Gewerkschaften, speziell elo wou massiv Léierpersonal feelt. D'Aarbechtskonditioune vun de Chargée solle verbessert, si sollen ugepasst ginn, z.B. wat d'Altersdechargen oder d’Tâche ugeet.

De Landesverband wollt ni eng 2. Carrière schafen, hätt léiwer gäre méi diploméiert Enseignanten. Mä well d'Situatioun hei am Land déi ass déi se ass, muss et een 2. Bildungswee ginn, datt een also ka Schoul halen a gläichzäiteg de Bachelor nomaachen.



Deen 2. Bildungswee gëtt et och op der Uni Lëtzebuerg, mä vill Chargéen, déi scho jorelaang Schoul halen, packen den Opnamexamen net. Schoul als Chargé däerfen se awer weider halen.



Dat wär net konsequent, seet den SEW-President Patrick Arendt. De Ministère ass op d‘Chargéen ugewisen, also misste se och méi Respekt kréien.